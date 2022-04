Hongarije kiest, Brussel kijkt mee naar uitkomst voor 'kwelgeest' Orbán

De parlementsverkiezingen in Hongarije vandaag worden ook in Brussel met meer dan normale belangstelling gevolgd. Het is geen geheim dat de meeste EU-diplomaten en -ambtenaren premier Viktor Orbán liever zien gaan dan komen.

Al jaren is zijn beleid hen een doorn in het oog. "Waarom stap je niet op uit de Europese Unie?", beet Mark Rutte zijn Hongaarse ambtgenoot vorig jaar juni nog toe, nadat Orbán de zogenoemde anti-homowet invoerde. Die wet bepaalt onder meer dat er geen 'reclame' gemaakt mag worden voor homoseksualiteit aan minderjarigen.

Deze wet is slechts een van de vele in Hongarije waar Brussel zich grote zorgen over maakt. Ook de corruptie met EU-gelden en de inperking van de onafhankelijke media en rechtspraak zitten een grote meerderheid van de EU-lidstaten dwars. De Europese Commissie stapte meermaals naar het Europese Hof van Justitie, omdat Hongarije in strijd met EU-recht zou handelen.

Rechtsstaat onvoldoende op orde

Ook heeft de Commissie nog altijd het coronaherstelplan van Hongarije niet goedgekeurd. Daarin zit 7 miljard euro waar het land recht op heeft om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen. Maar Brussel vreest dat het EU-geld terechtkomt bij Orbáns vrienden en weigert de plannen van Boedapest daarom te accorderen.

Daarnaast begon Brussel een artikel-7-procedure tegen het land. Dat is een zware maatregel die genomen wordt als een lidstaat de rechtsstaat onvoldoende op orde heeft. Die strafprocedure kan er in theorie toe leiden dat een lidstaat het stemrecht in de EU ontnomen wordt. Maar dankzij onder meer steun van Polen zit er nog geen voortgang in die poging om Hongarije te dwingen zich aan de beginselen van de rechtsstaat te houden.

Optrekken met Polen

Polen en Hongarije trokken de laatste jaren veel samen op. Zij aan zij vertolkten ze het conservatieve geluid uit het oostelijke deel van de EU. "Ze dreigen continu hun veto uit te spreken", verzuchten veel EU-diplomaten steevast als het over het invoeren van EU-wetgeving gaat. "Zodra ergens het woord 'gender' staat, willen ze de wetgeving tegenhouden."

Ook spanden Hongarije en Polen vorig jaar een rechtszaak aan bij het Europese Hof voor Justitie in Luxemburg. Ze wilden voorkomen dat ze gekort zouden worden op de vele miljarden die ze ontvangen uit Brussel. Sinds vorig jaar heeft de Europese Unie de mogelijkheid om landen die niet voldoen aan de Europese afspraken over de rechtsstaat te korten op subsidies. Tot nu toe is dat niet gebeurd, ondanks herhaaldelijk aandringen van het Europees Parlement.

De Europese Commissie liet eerder weten niet te willen ingrijpen vóór de verkiezingen in Hongarije, omdat dat gezien zou kunnen worden als Brusselse bemoeienis met die verkiezingen. Maar als de verkiezingen eenmaal achter de rug zijn, en Orbán opnieuw premier wordt, zal de Europese Commissie het instrument gaan inzetten, verwachten velen.