Modderstromen door noodweer eisen veertien levens in Brazilië

In het zuidoosten van Brazilië zijn veertien mensen om het leven gekomen door modderstromen als gevolg van zware regenval. De slachtoffers vielen in de regio Baixada Fulminese, in de deelstaat Rio de Janeiro.

De deelstaat wordt al weken geteisterd door noodweer, dat gepaard gaat met overstromingen en aardverschuivingen. In februari kwamen daarbij ten noorden van de stad Rio de Janeiro nog zo'n 240 mensen om het leven.

Ditmaal regende het al sinds donderdag, wat opnieuw leidde tot veel overlast en modderstromen. Reddingswerkers werden in de afgelopen 24 uur ruim 850 keer gebeld en hebben 144 mensen in veiligheid gebracht.

322 millimeter regen in een dag

In verschillende plaatsen werden neerslagrecords gebroken. Zo viel in het toeristische Paraty in een dag tijd 322 millimeter regen, evenveel als gemiddeld in een half jaar valt. In de stad zijn volgens burgemeester Vidal zeven van de veertien bevestigde doden gevallen. Andere lokale autoriteiten spreken van acht doden.

"We hebben meer dan 70 families die dakloos zijn geraakt. We bieden hen onderdak en boeken hostels voor deze mensen", zei de burgemeester tegen persbureau Reuters. Er worden de komende dagen meer buien verwacht en hij heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen.

In het nabijgelegen Angra dos Reis kwamen voor zover bekend zes mensen om het leven door het noodweer, onder wie een meisje van vier en een tiener. Zeker negen mensen worden daar vermist.