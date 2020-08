Van Gaal staat open voor derde termijn als bondscoach Oranje

Louis van Gaal staat niet onwelwillend tegenover een derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Mocht de KNVB hem benaderen, dan gaat hij nadenken over dat verzoek. Dat laat Van Gaal desgevraagd aan de NOS weten.

"Ik heb contact met hem gehad", zegt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Hij zegt: als ze me benaderen, ga ik er serieus over nadenken. Eigenlijk zet hij de deur open en is hij een van de kandidaten om bondscoach te worden."

"Als Van Gaal beschikbaar is, is hij de beste kandidaat", stelt Pierre van Hooijdonk. Rafael van der Vaart vreest dat Van Gaal te veel zijn stempel wil drukken als hij bondscoach wordt: "Het is zo jammer dat Koeman weg is. Hij was de juiste man op de juiste plek."

Vermeulen heeft die vrees niet: "Hij zou toch gek zijn? Hij wil dan toch Europees kampioen worden. In een vorig tijdperk zette hij alles op zijn kop, nu niet. Dat zou krankzinnig zijn."

De 69-jarige Van Gaal was twee keer eerder bondscoach van Oranje. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK in Brazilië. In zijn eerste termijn (2000-2001) lukte het Van Gaal niet om zich met Oranje te plaatsen voor het WK in Zuid-Korea en Japan.