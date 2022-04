Grote brand bij autobedrijf in Soest, vuur is onder controle

Bij een autobedrijf in Soest heeft een zeer grote brand gewoed. Op beelden was te zien dat er zo nu en dan vlammen uit het dak sloegen. Inmiddels is de brand onder controle. Het nablussen zal nog enige tijd duren, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Kort na middernacht kwam er bij de brandweer een melding binnen van een buitenbrand bij het bedrijf. Niet lang na aankomst van de brandweer werd er opgeschaald naar een grote brand en snel daarna naar een zeer grote brand. Korpsen uit de omgeving hielpen met het blussen.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen bedrijfspanden. Naast het getroffen autobedrijf zit een kartonbedrijf.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.