Sinisterra spoelt WK-kater weg met Feyenoord, dat plek drie verstevigt

Feyenoord heeft zijn derde plek in de eredivisie verstevigd, met na het puntenverlies van PSV zelfs nog een kansje op de tweede plek. In de eigen Kuip werd het stugge Willem II diep in de tweede helft door een doelpunt van Bryan Linssen verslagen (2-0).

Timon Wellenreuther ging bij die openingstreffer niet helemaal vrijuit, maar Luis Sinisterra wel een morele opsteker. De man in vorm bij de Rotterdammers zag afgelopen week de WK-deelname met zijn land Colombia in rook opgaan.

Het was niet best wat beide ploegen op de mat legden, maar de spanning zat er natuurlijk wel op. Met oud-Feyenoorder Kevin Hofland aan het roer laat Willem II in de laatste weken van het seizoen zijn spierballen zien in de strijd tegen degradatie.

Duel laat tot leven

Pas na de 1-0 op driekwart van de wedstrijd kwam het duel tot leven. Met kansen voor de Rotterdammers om de voorsprong uit te breiden, maar ook een grote kans voor Freek Heerkens op de gelijkmaker.

Na een fout van Wessel Dammers stelde de alerte Bryan Linssen in de extra tijd de zege veilig.