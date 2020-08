Invaller Van de Sanden klopt Janssens' Wolfsburg en wint derde CL op rij

Oranje-international Shanice van de Sanden heeft met haar club Olympique Lyonnais opnieuw de Champions League voor vrouwen gewonnen. In de finale in San Sebastian klopte Lyon VfL Wolfsburg, met international Dominique Janssen in de gelederen, met 3-1.

Van de Sanden viel in de slotfase in, Janssen begon in de basis en speelde de wedstrijd uit. Lyon kwam in de eerste helft al op een 2-0 voorsprong. Eugenie Le Sommer (rebound) en Saki Kumagai (afstandsschot buitenkant links) zorgden voor de Franse doelpunten.

In de 55ste minuut kopte Alexandra Popp namens Wolfsburg de 2-1 binnen, maar dichterbij dan dat wisten de Duitsers niet te komen. Een van richting veranderd schot via Lyon-middenvelder Sara Björk Gunnarsdóttir in de 87e minuut voltrok definitief het vonnis.

Voor Lyon is het de zevende titel in de geschiedenis, de laatste vijf titels werden in de afgelopen vijf jaar veroverd. Voor de club van Janssen, die sinds de zomer van 2019 voor Wolfsburg speelt - zijn de druiven zuur. In 2016 en 2018 stond Wolfsburg ook al in de finale tegen Lyon en opnieuw grepen ze naast de hoofdprijs.

Voor de wedstrijd was Janssen nog vol vertrouwen: