FC Utrecht laat bij debuut Kruys zege op RKC Waalwijk uit handen glippen: 'Erg zuur'

Utrecht werd gaandeweg sterker en nadat Anastasios Douvikas RKC-doelman Etienne Vaessen tot een redding had gedwongen, had de doelman geen antwoord op een verwoestend schot van Quinten Timber.

Aanvoerder Melle Meulensteen leek aan het begin van de wedstrijd RKC al op 1-0 te koppen, maar Michiel Kramer had even daarvoor - na een blik van de VAR - een overtreding begaan in de opbouw. De goal werd afgekeurd.

Ook na rust had de ploeg van de kersverse interim-trainer Kruys de wedstrijd onder controle, maar verprutste het wel enkele goede kansen om te counteren. Waarna het in de blessuretijd de rekening gepresenteerd kreeg.

"Ik vind dat we solide hebben gespeeld, we hebben goede kansen gecreëerd en een goede goal gemaakt", blikt Kruys terug op de wedstrijd. Maar kansen benutten dat lukte zijn ploeg niet. "in de tweede helft verzuim je om uit te lopen. Die ballen moeten er gewoon in, dat is simpel."

Na een hoekschop kwam de bal op het hoofd van Kramer en kopte de Rotterdammer in eigen huis RKC alsnog langszij en redde zo een punt voor zijn ploeg. "We weten dat Kramer sterk is in de lucht, we moeten hem elimineren en dat hebben we nagelaten", besluit Kruys.