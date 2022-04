AZ bedwingt Vitesse en komt naast Twente op de ranglijst

AZ heeft zich hersteld van twee mindere beurten (een thuisnederlaag tegen FC Twente en een remise bij Willem II). In eigen huis werd met 3-1 gewonnen van Vitesse, waardoor AZ in punten gelijk is gekomen met FC Twente, dat eerder op de avond 3-3 speelde tegen PSV, en op basis van het doelsaldo zelfs boven de Tukkers staat.

De Alkmaarders, bij de aftrap vijfde op de ranglijst met acht verliespunten minder dan nummer zes Vitesse, begonnen beloftevol met een kopbal van Sam Beukema, die net naast ging. Even daarvoor had een scrimmage voor het Arnhemse doel ook al niets opgeleverd. Aan de overzijde kwam Maximilian Wittek net niet uit met zijn passen om iets zinnigs met de bal te doen na goed doorzetten van Adrian Grbic.

Iets over het halfuur beloonde Vangelis Pavlidis dan toch het geduld van het thuispubliek. Een pass van Beukema kon nog net voor de achterlijn achterhaald worden door Jesper Karlsson, die vervolgens de Griek aan het werk zette. De jubilaris, de oud-speler van Willem II werkte zijn honderdste eredivisieduel af, draaide Danilho Doekhi dol en rondde beheerste af: 0-1.

Arnhems offensief

Het duel werd er na de pauze aanvankelijk niet veel opwindender op en dat dreigde ook zo te blijven toen Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen een voorzet van Owen Wijndal in eigen doel werkte, al probeerde Pavlidis ook deze treffer te claimen.

Halverwege de tweede helft vonden de gasten echter weer aansluiting, toen na een hoekschop de Alkmaarse defensie de bal niet weg kreeg en Sondre Tronstad niet te beroerd was dat af te straffen: 2-1. De treffer luidde een Arnhems offensief in, dat dankzij Loïs Openda ook bijna tot succes leidde. Doelman Peter Vindahl Jensen stond een Belgisch doelpunt in de weg.

Een overtreding van Riechedly Bazoer op de opspringende Pavlidis werd de gasten uiteindelijk fataal. Jesper Karlsson had geen problemen met de toegekende strafschop. Vitesse deed nog wel verwoede pogingen opnieuw dichterbij te komen, maar Beukema redde op de lijn, de paal hielp bij een schot van Openda en Vindahl ranselde een inzet van Bazoer uit het doel.