Superieure Swiatek laat zich ook gelden in finale Miami en verslaat Osaka

Iga Swiatek heeft het WTA-toernooi van Miami gewonnen. De Poolse, die vorige maand ook de beste was bij in Indian Wells, klopte Naomi Osaka met 6-4, 6-0. Swiatek is na Steffi Graf, Kim Clijsters en Viktoria Azarenka pas de vierde speelster die de 'sunshine double' behaalt.

De nieuwe nummer één van de wereld had in 79 minuten genoeg om die 'sunshine double' (het opeenvolgend winnen van Indian Wells en de Miami Open) op haar naam te schrijven.

Swiatek had haar laatste vijf finales ook gewonnen en stond daarin gemiddeld maar 1,6 game per set af. De Poolse had het nu alleen in de eerste set lastig, maar won die wel na een break op 2-2.

In de tweede set was de 20-jarige een klasse apart en stond ze net als in de eerste set geen enkele breekkans toe. Het betekende haar zeventiende zege op rij en ze is bovendien de jongste winnares van de twee hardcourttoernooien in de Verenigde Staten in hetzelfde jaar.

Wereldranglijst

Aanstaande maandag neemt Swiatek de nummer één-positie op de wereldranglijst over van Ashleigh Barty, die onlangs aankondigde per direct te stoppen met tennis. Barty was vorig jaar de beste in Miami.

Osaka begon deze week als nummer 77 aan het toernooi. De viervoudig grandslamwinnares en eveneens voormalig nummer één van de wereld stijgt door haar finaleplaats naar plek 36.