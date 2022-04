Bernal voor het eerst weer te horen na ongeluk: 'Vooral blij dat ik nog leef'

"Ik denk dat mensen zich moeilijk kunnen voorstellen hoe ernstig het was, dus ik ben erg blij dat ik nog leef en deze persconferentie kan geven." Op 24 januari reed de Colombiaan tegen een geparkeerde bus aan.

"Vooropgesteld ben ik blij dat ik nog leef', begint Egan Bernal de persconferentie in zijn thuisland waarin hij voor het eerst sinds zijn ongeluk weer te zien en te horen is. Met een wandelstok in zijn handen vertelt de Colombiaanse wielrenner over het ongeluk waarbij hij zeer ernstig gewond raakte.

Nog geen maand later zette Bernal alweer zijn eerste stappen, met behulp van braces om zijn bovenlijf en nek rechtop te houden. "Beetje bij beetje begin ik me weer wielrenner te voelen en dat is erg belangrijk", vervolgt Bernal.

Of hij angst heeft om straks weer in het peloton te rijden, dat durft de 25-jarige renner niet te zeggen. "Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk herstellen en zo snel mogelijk aan races deelnemen maar ik moet naar mijn lichaam luisteren", aldus Bernal. "Ik zal vast niet meteen weer winnen, maar een rit uitrijden zou al heel belangrijk voor mij zijn.

Contract

Voor dit jaar had de Ineos-renner zijn zinnen gezet op de Ronde van van Frankrijk. Hij verlengde vlak voor het ongeluk bovendien zijn contract met Ineos Grenadiers tot eind 2026. Tijdens de persconferentie in Bogota stapte de Colombiaan ook weer even op de fiets voor een virtuele rit onder toeziend oog van de internationale pers.

Bekijk in de video hieronder hoe Bernal een maand later weer zijn eerste stappen zette.