PSV raakt verder achterop in titelrace na schade door heftige Twentse storm

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zou je zeggen. Want na drie minuten werd PSV nog gered door de VAR, toen Joshua Brenet het publiek op de banken kreeg door te profiteren van een blunderende Joël Drommel. Maar de muziek moest weer uit, want hij scoorde met de arm.

Want er zijn nog maar zes wedstrijden te spelen in de eredivisie en de achterstand bedraagt nu vier punten, plus ook nog eens een verschil in doelsaldo dat niet meer te overbruggen lijkt.

Een dramatisch halfuur in Enschede heeft voor PSV geleid tot grove schade in de titelrace. Door puntenverlies bij FC Twente (3-3) raakt koploper Ajax ver uit beeld voor de Eindhovenaren.

Het was maar voor even stil in de Grolsch Veste, want tien minuten later barstte er alsnog een volksfeest los dat zijn weerga niet kende. Twente blies de Eindhovenaren volledig van het veld, een wervelstorm die pas bij 3-0 ging liggen.

Onder aanvoering van de 33-jarige Ricky van Wolfswinkel, met een intikker en een schuiver weer twee keer de man op de goede plek. En buiten een doelpunt van Michel Vlap ook nog een schot tegen de paal van Ramiz Zerrouki.

PSV was helemaal nergens, terwijl de missie toch duidelijk was na het signaal dat een winnend Ajax vanuit Groningen had gegeven.

Drommel onzeker

Grote schlemiel was Drommel, de keeper die vorig seizoen nog met zijn heldendaden voor FC Twente een droomtransfer naar PSV had afgedwongen. Maar het vertrouwen dat hij in Eindhoven van trainer Roger Schmidt kreeg, liep weer wat barstjes op.