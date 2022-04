Benzema schiet twee van de drie penalty's raak en bezorgt Real zege in Vigo

Karim Benzema heeft Real Madrid langs Celta de Vigo geleid: 2-1. Celta weerde zich kranig in eigenhuis, maar penalty's bezegelden het lot van de Galiciërs.

Real was van plan snel zaken te doen in Vigo. Nadat Benzema eerst nog naast had gekopt, sloeg de spits vanaf de stip toe nadat Eder Militao ten val was gebracht door Nolito.

Celta liet zich vervolgens ook zien, maar Denis Suárez en Iago Aspas konden Thibaut Courtois niet passeren. Dat lukte Thiago Galhardo wel, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR doorgestreept. Met Niloto's 1-1, uit een vlotte aanval, was niets mis.

Benzema mocht na de rust nog twee keer van 11 meter schieten. Van beide dubieuze penalty's miste hij nog de eerste, maar de tweede was wel raak.