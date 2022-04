Hockeysters weten in Pro League Amerikaanse muur maar lastig te kraken

Nederland heeft in de Pro League met 3-0 gewonnen van de Verenigde Staten. In het Wagener Stadion tekende Oranje met de ondergaande zon in de rug voor een degelijke overwinning op het toernooi.

De wedstrijd was nog geen anderhalve minuut onderweg of er lag voor de Nederlandse hockeysters al een serie van drie strafcorners in het verschiet. Desondanks werd er niet voor een voorsprong getekend.

De eerste belandde op de paal, bij de tweede strafcorner leek Margot van Geffen in de rebound de 1-0 te maken, maar die werd na lang beraad van de videoscheidsrechter afgekeurd omdat er te vroeg werd ingelopen vanaf de cirkel. Bij strafcorner nummer drie mocht Yibbi Jansen aanleggen, zij sleepte de bal net naast.

Slordig

Oranje had aan de Verenigde Staten een taaie tegenstander in het Wagener Stadion, wat zorgde voor een rommelig eerste kwart van de wedstrijd. Strafcorners en kansen waren er genoeg voor Oranje, maar de openingstreffer bleef uit.

Wat bemoedigende woorden van bondscoach Jamilon Mülders na de wat slordige opening van het Pro League-duel zorgde ervoor dat Freeke Moes al vroeg in het tweede kwart voor de 1-0 tekende. Met haar backhand passeerde ze de Amerikaanse keeper Kelsey Bing.

Niet veel later kreeg Nederland weer een strafcorner, de zevende van de wedstrijd waarvan tot nu toe nog niks raak ging, met Jansen weer op kop voor de sleeppush. In de rebound reageerde Fiona Morgenstern adequaat en zo schreef ze in haar tweede interland haar eerste doelpunt op haar naam (2-0).