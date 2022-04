Zilver Visser, brons Van Pol op brug bij wereldbekertoernooi in Bakoe

Naomi Visser en Vera van Pol hebben op het wereldbekertoernooi in Bakoe een medaille veroverd in de finale op brug. Achter de Française Lorette Charpy won Visser in Azerbeidzjan het zilver en Van Pol het brons.

De 20-jarige Visser noteerde in de kwalificatie veruit de beste score (14,566 punten), maar wist die prestatie in de finale niet te herhalen (13,100 punten). Met 12,966 punten won de 28-jarige Van Pol een plek ten opzichte van de kwalificatie.

De 20-jarige Charpy, die de Olympische Spelen miste door een kruisbandblessure, werd in 2019 op de EK in Minsk tweede op de meerkamp. Loran de Munck mocht na een afmelding alsnog meedoen aan de brugfinale, maar werd daarin met 13,766 punten laatste.