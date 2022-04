Matig Ajax wint dankzij treffers in de extra tijd bij FC Groningen

Ajax heeft een belangrijke hobbel richting titelprolongatie weten te nemen. Het bezoek aan FC Groningen, in 2020 nog twee keer zegevierend in eigen huis, leverde dankzij doelpunten in de extra tijd van zowel de eerste als de tweede helft drie nauwelijks verdiende maar o zo begeerde punten op: 1-3.

Ajax begon gehavend aan het duel in het noorden. Rechtsbuiten Antony was geschorst, verdediger Lisandro Martínez ontbrak wegens een blessure, terwijl middenvelder Edson Álvarez en linksback Nicolás Tagliafico nog wedstrijden voor hun land in de WK-kwalificatie in de benen hadden en op de bank plaatsnamen.

Een van de consequenties was dat de afgelopen weken veelal kort achter de voorste linie spelende Steven Berghuis weer eens rechts in de voorhoede geposteerd werd, de positie die hij bij Feyenoord gewend was in te vullen. Dat hij het spelen vanaf de zijkant nog niet verleerd is, bewees hij na een klein kwartier met een schot dat via de onderkant van de lat in het veld terugkeerde.

Vingertoppen Onana

Meer geluk had de Groningse spits Jørgen Strand Larsen met zijn uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied. Het schot in de 20ste minuut leek houdbaar, maar André Onana kreeg slechts zijn vingertoppen tegen de bal, die hoog het doel in vloog: 1-0. En dus wachtte Ajax, dat z'n laatste drie competitieduels na een opgelopen achterstand moeizaam met 3-2 won, andermaal een lastige klus.