Van Gerwen verslaat Smith en stijgt naar derde plek in Premier League

De wedstrijd tussen oude bekenden Gerwyn Price en Peter Wright ging gewonnen door Price. De Welshman was met 6-8 de betere.

Eerder op de avond kwam Gary Anderson in actie. De Schot versloeg Nathan Chisnall met 8-6 en nam daarmee de tweede plek op de ranglijst steviger in handen. Voor het treffen moest Anderson die positie nog delen met Chisnall.

Michael van Gerwen heeft zich na zijn nederlaag van zaterdagavond tegen Gerwyn Prince (8-4) weer hersteld. In de twaalfde speelronde van de Premier League was de titelverdediger met 8-5 te sterk voor de Engelsman Michael Smith.

De Premier League was zes van de zeventien speelronden onderweg toen de competitie vanwege het coronavirus werd onderbroken. Er wordt nu een inhaalslag gemaakt met zes opeenvolgende speelronden achter gesloten deuren in Milton Keynes.

Zondag was de laatste speelronde, woensdag gaat de competitie weer verder. De halve finales en de finale worden op 22 oktober gespeeld in de O2 Arena in Londen. De eerste vier op de ranglijst na 5 september plaatsen zich voor de halve finales.