Oranje-doelman Flekken helpt winnend Bayern München in het zadel

Bayern München is weer dichter bij zijn tiende titel op rij gekomen. De koploper won met 4-1 bij SC Freiburg. Nummer twee Borussia Dortmund ontvangt later op zaterdag RB Leipzig, de huidige nummer vier.

Freiburg kwam uit het niets en snel op 1-1. Nils Petersen stond koud in het veld of hij tikte na een mooie combinatie door het midden de gelijkmaker binnen. De ook net ingevallen Serge Gnabry zette Bayern een dik kwartier voor tijd op 1-2, profiterend van een glijpartij bij Nico Schlotterbeck.

Flekken ging ook in de fout bij de 1-3 van Kingsley Comans, die de doelman met een hard schot in de korte hoek verraste. Diep in blessuretijd zette Marcel de eindstand op het bord.