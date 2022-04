Bayern wint, Dortmund verliest: Duitse titelrace lijkt beslist

De strijd om de Duitse titel lijkt beslist. Bayern München won bij Freiburg (4-1), zag Borussia Dortmund verliezen van Leipzpig (1-4) en heeft negen punten voorsprong met nog zes duels te spelen.

Nadat grote kansen niet besteed waren aan Marco Reus en Erling Haaland, scoorde Konrad Laimer twee keer en Emre Can was de schlemiel. Bij de 0-1 liet hij zich de bal simpel ontfutselen en de 0-2 vloog via Cans been binnen.

Dortmund geraakte daarna zelden in de zestien van Leipzig, dat na een uur weer scoorde. Na een goed uitgespeelde aanval legde Laimer de bal klaar voor Christopher Nkunku en die schoot beheerst binnen.