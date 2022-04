Dumoulin draait de benen los in Volta Classic, toptalent De Lie pakt zege

Arnaud De Lie heeft de 47ste editie van de Volta Limburg Classic gewonnen. De jonge Belg was na 195 kilometer de snelste van een vluchtgroep van zes. Het peloton moest liefst 38 hellingen bedwingen in het steenkoude Limburgse heuvelland.

Tom Dumoulin greep deze gelegenheid aan om de benen te testen. De kopman van Jumbo-Visma schudde regelmatig aan de boom en zorgde ervoor dat er voorin nog maar zes man overbleven. Een van hen was de aalvlugge De Lie.

Het 20-jarige toptalent won dit seizoen al twee koersen en zorgde er in de finale voor dat geen van z'n medevluchters weg kon komen. De sprint won hij vervolgens met overmacht. Dumoulin reed lek in de finale en werd zesde.

Voormalig roeister

Bij de vrouwen - waar de Volta Limburg Classic geen UCI-status heeft - won Amber Kraak. De renster van Jumbo-Visma kwam solo over de finish. De 27-jarige is zich pas sinds 2021 op het wielrennen gaan richten, daarvoor was Kraak een roeister.