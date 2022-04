Toch Nederlandse bloemenpracht met Pasen op Sint-Pietersplein

Bloemsierkunstenaar Piet van der Burg zorgt dit jaar tijdens Pasen voor de bloemenzee op het Sint-Pietersplein in Rome. Vandaag werd bekend dat hij het plein, waar de pauselijke zegen wordt uitgesproken, met Nederlandse bloemen mag aankleden.

De bloemsierkunstenaar uit Rodenrijs is eigenlijk met pensioen en legt zich voornamelijk nog toe op driedimensionale kunstobjecten. In het verleden won hij internationale prijzen voor zijn bloemsierkunst. Van der Burg, zelf praktiserend katholiek, werd gevraagd voor deze opdracht omdat hij al eerder voor de paus heeft gewerkt. Zo deed hij een project voor het Vaticaan tijdens de Wereldtentoonstelling in China.

Zes weken terug begon Van der Burg met het voorbereiden van de bloemstukken. Het plan is om er actuele thema's in te verwerken, zoals de oorlog in Oekraïne en de mensen die daarvoor vluchten. Daarvoor gebruikt hij de anthurium (flamingoplant), rozen en delphinum (ridderspoor) in twee grote bloemstukken die naast de troon van de paus komen te staan.

"De anthurium is hartvormig en staat voor hartelijkheid. De roos staat voor liefde", zegt Van der Burg. "Die twee begrippen zijn heel belangrijk in de situatie in de wereld op dit moment."

Gebrek aan sponsors

Begin dit jaar leek het er nog op dat er geen Nederlandse bloemen naar het Vaticaan zouden gaan met Pasen. Sponsors waren afgehaakt, maar inmiddels zijn er nieuwe gevonden en enkelen die eerder afhaakten, doen toch weer mee. Verder zijn vrijwilligers en de vaste transporteur er weer bij betrokken, en dus kon Van der Burg van start. 14 april, op Witte Donderdag, vliegt hij naar Rome. Het zwaartepunt van de klus volgt op paaszaterdag. Hij en zijn team beginnen dan vroeg in de ochtend met de opbouw.

De vorige hoofdarrangeur van het bloemenspektakel, Paul Deckers, haakte in januari af vanwege gebrek aan sponsors. Hij is blij dat er alsnog een vervanger is gevonden. "Dit jaar is de uitdaging aan een ander. En nu heb ik met Pasen de tijd om met mijn dochters in de tuin eitjes te gaan zoeken, dat had ik anders niet kunnen doen."