Wielrenner Colbrelli met defibrillator ontslagen uit ziekenhuis

Wielrenner Sonny Colbrelli is ontslagen uit het ziekenhuis van Padua. Daar lag de Italiaan nadat hij twee weken geleden kort na afloop van de eerste etappe van de Ronde van Catalonië in elkaar was gezakt. Zijn team Bahrain Victorious laat in een verklaring weten dat er een inwendige defibrillator bij hem is geplaatst.

Colbrelli onderging eerder in het ziekenhuis allerlei onderzoeken om te achterhalen waar zijn hartproblemen vandaan komen. Hij bleek te maken te hebben gehad met een hartritmestoornis. De huidig Europees kampioen en winnaar van de laatste editie van Parijs-Roubaix zal nu thuis gaan herstellen van de operatie.