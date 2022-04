Voorafgaand aan dé kraker maken Manchester City en Liverpool geen fouten

Manchester City begint de topper thuis tegen Liverpool met een punt voorsprong op de ranglijst. Volgende week zondag staan de twee grootmachten in de Premier League tegenover elkaar, wat een cruciale partij kan zijn in de spannende kampioensrace.

Liverpool had zaterdag de koppositie voor een paar uur overgenomen dankzij een zege op Watford (2-0), de tiende zege op rij. Maar ook City won later op de middag met dezelfde cijfers, op bezoek bij Burnley.

Vooraf had Liverpool-trainer Jürgen Klopp de fans nadrukkelijk opgeroepen om zich te laten horen in de lunchwedstrijd, maar daar gaf het spel in de eerste twintig minuten nauwelijks aanleiding toe.

Liverpool slagvaardig

De eerste opwinding ontstond toen de Slowaak Juraj Kucka opeens ontsnapte aan de Liverpool-defensie, maar de bal niet voorbij doelman Alisson wist te krijgen. Waar Watford de voorsprong liet liggen, sloeg Liverpool meteen toe.

Joe Gomez deed de geblesseerde Trent Alexander-Arnold even vergeten met een haarscherpe voorzet, waarop doelman Ben Foster zich flink verkeek. Diogo Jota was net iets eerder bij de bal en schampte de bal in het doel.