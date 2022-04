Vrolijke fontein in Breda is ode aan nagellakheld Tijn

Het moet nog iets warmer zijn, maar dan loopt het waarschijnlijk vol met kinderen op Tijns Waterplein op de Grote Markt in Breda. Een vrolijke speelplaats met fonteinen, precies op de plek waar de kleine Tijn Kolsteren (6) uit Hapert zes jaar geleden iedereen opriep de nagels te lakken. Hij zamelde zo geld in voor het Rode Kruis.

"Tijn heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op iedereen. Wij vinden het dan ook een eer om de naam van Tijn te verbinden aan dit waterspeelplein"', zei burgemeester Depla vandaag bij de opening van de speelplaats.

Tijns moeder Jolanda vertelde samen met haar man Gerrit en zoon Ries dat ze trots zijn. "We hopen dat hier veel mensen samenkomen en de herinnering aan Tijn levend houden", zei ze bij Omroep Brabant. Volgens haar passen de fonteinen perfect bij de "waterrat en dierenvriend" die haar zoon was.

Landelijke bekendheid

De 6-jarige Tijn leed aan hersenstamkanker en kreeg landelijke bekendheid toen hij in december 2016 samen met zijn vader langskwam bij het Glazen Huis, dat in het kader van de 3FM-inzamelingsactie Serious Request op de Grote Markt in Breda stond. Vader Gerrit deed het trieste verhaal van zijn zoon.

Bekijk deze beelden uit 2016 van de actie, waar heel Nederland aan meedeed: