Medvedev moet hernia-operatie ondergaan en mist mogelijk Roland Garros

Het is onzeker of Daniil Medvedev kan meedoen aan het grandslamtoernooi Roland Garros, dat eind mei gehouden wordt. De Russische nummer twee van de wereld moet vanwege een hernia onder het mes en is daarom een tot twee maanden uitgeschakeld.

"De laatste maanden speelde ik met een hernia", laat de tennisser weten in een verklaring. "Samen met mijn team heb ik nu besloten om me te laten opereren om het probleem op te lossen. Ik zal er alles aan doen om snel terug te keren".

Het gravel in Parijs is overigens niet de favoriete ondergrond van Medvedev. In de afgelopen vijf jaar strandde hij vier keer in de eerste ronde. Vorig jaar reikte Medvedev tot de kwartfinales.

Naar adem happen

Op het masterstoernooi in Miami leek Medvedev eerder deze week al hinder te ondervinden van zijn blessure. Hij ging in de kwartfinale onderuit tegen Hubert Hurkacz en stond halverwege de tweede set opvallend vaak te puffen en naar adem te happen.

Door die verliespartij verzuimde de Rus de eerste plek op de wereldranglijst weer over te nemen van Novak Djokovic.