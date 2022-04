'Terra Ultima' wint Woutertje Pieterse Prijs voor beste kinderboek

Bekijk in dit Twitterfilmpje hoe de prijs werd uitgereikt in de Kindertaalstaat:

Terra Ultima gaat over een denkbeeldig onbekend continent, waar allerlei onontdekte dieren rondlopen: een wasbeer met de kleuren van een lieveheersbeestje, een goudgerande kikkever en de blonde octopossum. Deleo ging op 'expeditie' en maakte de illustraties. Stern stelde een selectie van prenten en aantekeningen samen, die in het boek te bewonderen zijn.

De Woutertje Pieterse Prijs voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar Terra Ultima, van illustrator Raoul Deleo en ontdekkingsreiziger Noah J. Stern. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van De Taalstaat op NPO Radio 1, De Kindertaalstaat. De winnaars ontvangen een bedrag van 15.000 euro.

"Terra Ultima is een fabelachtig lees- en kijkboek om bij weg te dromen, een boek om serieus te nemen", staat in het juryrapport. Of zoals juryvoorzitter Abdelkader Benali het verwoordt: "Het moment dat je het boek openslaat, ben je van de wereld."

Hoe fabelachtig ook, Deleo zou zelf niet van fantasiedieren willen spreken. "Voor mij is het werkelijkheid", zegt hij in Trouw. "Ik ga echt op expeditie. Ik ben oprecht verrast door wat ik tegenkom. Een verhaal stopt voor mij niet bij de randen van de tekening."

Op NPO Radio 1 toonde Deleo zich ontzettend blij met de prijs. "Dit boek laat zien dat schoonheid in de natuur echt iets is om te koesteren. Ik hoop dat het in deze wereld ook zo wordt gezien. En dat er heel veel aandacht gaat naar klimaatproblematiek, dat er echt wat gebeurt om dat probleem goed aan te pakken."

De Woutertje Pieterse Prijs werd dit jaar voor de 35ste keer uitgereikt. Vorig jaar ging Hele verhalen voor een halve soldaat van schrijver Benny Lindelauf en illustrator Ludwig Volbeda er met de winst vandoor.