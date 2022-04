Busje met toeristen rijdt Amsterdamse gracht in, negen mensen gered

Een busje met toeristen is vanmiddag te water geraakt in de Prinsengracht in Amsterdam. Met hulp van een omstander konden de negen inzittenden zich in veiligheid brengen. Twee mensen raakten lichtgewond.

Nog voordat de brandweer kwam, waren alle inzittenden gered uit het water. Een 29-jarige Amsterdammer die toevallig langsliep, sprong het water in en wist, terwijl het busje langzaam onderwater verdween, een van de deuren te openen. Tegelijkertijd kon ook een aantal inzittenden aan de andere kant het busje verlaten en naar de wal zwemmen.

Veilig op de wal

Veilig op de wal werd iedereen nagekeken door ambulancepersoneel. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis, een met een polskwetsuur, een ander met een snijwond.

Een duikteam heeft gekeken of er nog iemand in het voertuig zat, maar dat was volgens NH Nieuws niet het geval. De toeristen zijn opgevangen in een café. Het busje werd even later door de brandweer uit het water gehaald en op de kade gezet. Het was er zo slecht aan toe, dat het even later werd afgevoerd naar een sloper.