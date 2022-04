Noodtoestand in Sri Lanka na protesten over prijsstijgingen en tekorten

De president van Sri Lanka heeft nationaal de noodtoestand afgekondigd. Dat doet hij als reactie op de protesten van de afgelopen tijd over de slechte economische situatie van het land.

Afgelopen donderdag trokken demonstranten naar de woning van president Rajapaksa. Ze eisten zijn aftreden, gooiden met stenen en staken bussen in brand. De politie gebruikte traangas om de menigte van ongeveer 3000 mensen uiteen te drijven.

De noodtoestand is vandaag ingegaan en houdt in dat het leger mensen kan arresteren en vasthouden zonder arrestatiebevel. Ook is er een avondklok in een groot deel van het land. "De president krijgt verregaande macht om elke wet aan te passen of tijdelijk af te schaffen", zegt correspondent Aletta André.

Prijsstijgingen en voedseltekorten

Sri Lankanen zitten in een economische crisis met enorme prijsstijgingen en voedseltekorten. Het toerisme is door de pandemie flink teruggelopen, oogsten zijn mislukt door een grote landbouwhervorming en het land zit diep in de schulden bij China. Sri Lanka heeft India, China en het Internationaal Monetair Fonds om financiële hulp gevraagd.

"Na het protest afgelopen donderdag hebben politieke partijen de president proberen te overtuigen het kabinet te ontbinden", zegt André. "Ze willen liever verder met een overgangsregering. Maar in plaats daarvan koos de president voor de noodtoestand. Op welke manier hij daar gebruik van gaat maken, moeten we nog zien."

Donderdag werd het protest al de kop ingedrukt met meer dan vijftig arrestaties. "Ook journalisten werden opgepakt en bestempeld als 'extremisten die een revolutie zouden plannen'", zegt André. "Toch is er een oproep voor een landelijk protest morgen. Dan lopen Sri Lankanen het risico om voor langere tijd vast te komen zitten. Dat zal mensen wel ontmoedigen."