Aangebleven Lukkien oogst opnieuw succes in Emmen: 'Ben voorzitter heel dankbaar'

"We zijn er nog lang niet, maar we staan er goed voor", stelt Dick Lukkien. De trainer van FC Emmen blijft, zoals altijd, met beide benen op de grond. Maar ook hij kan er niet omheen: na een jaar afwezigheid lijken de Drenten weer terug te keren in de eredivisie.

En dat is een knappe prestatie, zeker gezien de stroeve start in de Keuken Kampioen Divisie. "We moesten veel mensen vervangen, uit mijn hoofd een stuk of twintig. Maar we zijn blijven geloven in ons idee. Zijn steeds beter gaan voetballen", aldus Lukkien.

Scepsis

Toch was er bij hem wel enige scepsis in augustus en begin september, met slechts vier punten uit vijf wedstrijden. "Dan weet je dat je de volgende moet winnen om het proces echt in gang te kunnen zetten. Ernstige twijfel had ik nooit, al hoort twijfel uiteraard ook bij ontwikkeling en dus ook bij mij."

De 7-1 overwinning tegen MVV kwam wat dat betreft als geroepen. Emmen liet in het vervolg weinig steken meer vallen, klom gestaag op de ranglijst en is nu al geruime tijd koploper, met dank aan de solide defensie.