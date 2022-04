Geen Van Aert, wat nu voor Jumbo-Visma in de Ronde? 'Denken in kansen, niet in problemen'

België huilt. Hun in uitstekende vorm verkerende nationaal kampioen Wout van Aert rijdt vanwege een coronabesmetting zondag niet in de Ronde van Vlaanderen. Zijn Nederlands ploeg Jumbo-Visma buigt zich nu over het strijdplan: hoe moet er door de Vlaamse heuvels gekoerst worden, zonder hun kopman? Ook zonder Van Aert zijn alle ogen gericht op de Nederlandse ploeg. Met een sterrenensemble als dat van Jumbo-Visma wordt de ploeg al vanaf de eerste kilometers dit wielerseizoen geacht initiatief te nemen in de ritten. Wat doet de zwart-gele brigade? Wie 'draagt' de rit? "Dat we de koers moeten dragen vanaf het begin, dat valt weg", zegt Mike Teunissen over het rijden zonder Van Aert. "We missen onze absolute kopman, een wereld van verschil. Voordeel is wel dat we een sterke ploeg hebben. Tiesj (Benoot, red.) en Christophe (Laporte, red.) hebben we natuurlijk nog als mannen die kans maken op de overwinning."

Laporte (rechts) legt het af in de sprint van Gent-Wevelgem af tegen Biniam Girmay - AFP

Benoot (DSM) en Laporte (Cofidis) kwamen beide deze winter over naar Jumbo-Visma om de klassiekerkern rond Van Aert te versterken. En beiden hebben hun waarde al bewezen. Laporte won een rit in Parijs-Nice, reed met Van Aert een koppeltijdrit naar de streep in de E3 Prijs en werd maar net geklopt in Gent-Wevelgem. Benoot maakte indruk in Dwars door Vlaanderen. Maar een zekerheid voor de finale van de Ronde van Vlaanderen zijn ze ook weer niet. "De grootste verandering is dat we iets meer de verantwoordelijkheid bij andere ploegen kunnen leggen", zegt Benoot over het ontbreken van Van Aert. "Er verandert niet alleen voor ons iets, ook voor andere ploegen verandert er veel, misschien zelfs meer." Kansen van Jumbo Jumbo zal zondag met een andere tactiek richting de finish in Oudenaarde moeten rijden. Voor sportief directeur Merijn Zeeman is er geen man over boord zonder Van Aert. "De groep heeft laten zien dat er naast Wout nog twee renners bij de favorieten behoren: Laporte en Benoot. Of zij kunnen winnen in hun huidige vorm? Dat denk ik wel. Ze zijn geen topfavorieten zoals Wout, Van der Poel, Pogacar en Asgreen, maar Christophe heeft laten zien dat hij bij dat groepje hoort. We zijn zeker nog niet verslagen."

Van der Poel wint Dwars door Vlaanderen, Benoot (rechts) klapt en wordt tweede - EPA

Ook Benoot heeft vertrouwen. "Ik voel mij zeer goed. In de E3 Prijs en Gent-Wevelgem had ik echt een goed gevoel na drie weken zonder wedstrijd na mijn valpartij in Strade Bianche." In Dwars door Vlaanderen legde Benoot het in de sprint af tegen Mathieu van der Poel, maar na afloop noemde diezelfde Van der Poel zijn naam als het ging om de sterkste renners in koers. Is Benoot sterk genoeg om de Ronde te kunnen winnen? "Als alles samenvalt wel, zoals afgelopen woensdag, dan valt alles voor mij samen", antwoordt de economiestudent met een waarheid als een koe. De koers winnen, zat er zeker in. Maar ik moet niet met Mathieu naar de meet gaan, dat weet ik wel." En Teunissen dan? Was hij niet de man die op de openingsdag van de Tour de massasprint won en het geel pakte? Op Belgisch grondgebied nog wel, in Brussel. De Limburger stapt zondag in ieder geval met goede moed op de fiets. "Voor mij is het zaak dat die jongens in goede positie zitten. We moeten in kansen denken, niet in problemen."