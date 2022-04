Snelweg A27 bij Utrecht afgesloten om politieonderzoek

De snelweg A27 is ter hoogte van Utrecht sinds het begin van de ochtend afgesloten voor een politieonderzoek. Wat er precies is gebeurd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Volgens RTV Utrecht was er vannacht een achtervolging op hoge snelheid. Op foto's is te zien dat agenten een man in de boeien hebben geslagen, waarvoor is onduidelijk. De politie wil niet bevestigen dat er iemand is gearresteerd. Na die aanhouding zochten agenten met zaklampen en speurhonden verder in de berm, mogelijk naar meer verdachten.

Een verdachte werd opgepakt door de politie - Koen Laureij Fotografie & Media

Op andere foto's is te zien dat een Audi langs de snelweg staat, waar door agenten enkele koevoeten en een sloophamer uit zijn gehaald. Ook zijn er twee sporttassen in gevonden, waar een bundel kabels in zat met een zwart pakketje aan het uiteinde. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is aanwezig om het verdachte pakket in de auto te controleren. De politie kan nog niets zeggen over de inhoud van de kofferbak.

De EOD vond in een van de tassen in de auto een bundel kabels met een zwart pakketje aan het uiteinde - Koen Laureij Fotografie & Media

Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd is nog veel politie aanwezig. De snelweg richting Hilversum is wel weer toegankelijk, maar het verkeer in de andere richting wordt omgeleid door Rijkswaterstaat.