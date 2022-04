Man opgepakt na afsluiting A27 bij Utrecht, andere verdachten op de vlucht

De snelweg A27 is ter hoogte van Utrecht de hele ochtend dicht geweest vanwege een politieonderzoek. Wat er precies is gebeurd, kan een woordvoerder nog niet zeggen.

De politie bevestigt dat er iemand is aangehouden, waarvoor is onduidelijk. Voor die aanhouding was er een achtervolging op hoge snelheid gaande. Mogelijk is die in Brabant gestart, de precieze route is onduidelijk.

Bij Utrecht stopte de auto en sprongen er meerdere verdachten uit. Agenten zochten met zaklampen en speurhonden in de berm en wisten een van de mannen te vinden en te arresteren. De andere verdachten zijn nog niet gevonden. Hoeveel mensen er nog op de vlucht zijn, is niet duidelijk.