Man opgepakt na achtervolging op A27 bij Utrecht, anderen nog op de vlucht

Op de snelweg A27 ter hoogte van Utrecht is na een achtervolging een man opgepakt die een explosief in zijn auto bleek te hebben. Waar het explosief voor bedoeld was en waar de man van verdacht wordt, is onduidelijk. De snelweg is de hele ochtend dicht geweest in de richting van Hilversum.

Bij de achtervolging werd onder meer een politiehelikopter ingezet en zijn ook ook waarschuwingsschoten gelost.

Bij Utrecht, ter hoogte van Amelisweerd, stopte de auto en sprongen er meerdere verdachten uit. Agenten zochten met zaklampen en speurhonden in de berm en wisten een van de mannen te vinden en te arresteren. De andere verdachten zijn nog niet gevonden. Hoeveel mensen er nog op de vlucht zijn, is niet duidelijk.