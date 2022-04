Mauro Junior, PSV'er met grootste leeuwenhart: 'Opa Ni is mijn inspiratie'

"Ik ging al op 12-jarige leeftijd het huis uit in Brazilië", doet de in Palmital geboren speler, een uitloper van São Paulo, monter zijn verhaal. "Op zo'n jonge leeftijd al het huis uit, dat doet wat met iemand. Maar ik ben er trots op, want ik ben daardoor een man geworden."

De voetballer klinkt overtuigd. Hij heeft zich in Nederland via Jong PSV, een verhuurperiode bij Heracles Almelo en een kruisbandblessure (vorig seizoen) omhoog geknokt bij PSV.

Opa als grote inspirator

De snelle voetbalgroei dankt Mauro Júnior ook aan een bijzonder persoon in zijn leven. "Mijn opa is mijn inspiratie. Opa Ni", vertelt hij trots. "Hij is 63 jaar, maar voelt zich nog ontzettend jong."

De prominente plaats van opa Ni in het leven van Mauro Júnior is geen toeval. Hij leunde als kind op zijn moeder en grootouders, omdat zijn biologische vader al vroeg het gezin had verlaten. "Ik heb een goede jeugd gehad, het ontbrak ons nergens aan. Mijn moeder zorgde goed voor ons."