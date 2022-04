Duitse Holocaustontkenner van 93 moet jaar de cel in

Een 93-jarige Duitse vrouw moet een jaar de cel in omdat ze de Holocaust ontkent. Ursula Haverbeck ontkende in 2017 op een bijeenkomst de nazi-genocide uit de Tweede Wereldoorlog en herhaalde dat nog eens in een interview in 2020.

Rechters legden eerder al een half jaar cel op voor de bijeenkomst en een jaar voor het interview. In hoger beroep is dat nu bevestigd. Haverbeck kan nog in cassatie. Eerder had ze al eens een gevangenisstraf van 2 jaar uitgezeten voor hetzelfde vergrijp.

De rechter zei te hebben overwogen of de straf vanwege haar hoge leeftijd voorwaardelijk moest zijn, maar koos daar niet voor omdat Haverbeck totaal geen berouw toonde. "Niks houdt u tegen. Met woorden zullen we geen invloed op u hebben."

Vergif

Haverbeck, wier man voor de nazi-overheid werkte, ontkende dat Auschwitz een vernietigingskamp was waar 1,1 miljoen mensen werden vermoord. Volgens haar ging het slechts om een werkkamp. Ze noemt zich een onderzoeker die slechts vragen stelde en haar verdediging vroeg daarom vrijspraak.

De rechter ging daar niet in mee. "U bent geen Holocaustonderzoeker, u bent een Holocaustontkenner", zei ze. "U verspreidt geen kennis maar vergif."