Will Smith trekt zich terug als lid van Oscar-organisatie na klap

Will Smith heeft zich teruggetrokken als lid van The Academy of Motion Picture Arts & Sciences, de organisatie achter de Oscars.

Tijdens de uitreiking van de prestigieuze filmprijzen afgelopen zondag sloeg hij presentator Chris Rock in het gezicht nadat die op het podium een grap had gemaakt over Smiths vrouw. De Academy zei donderdag dat er een tuchtprocedure loopt tegen de acteur. Smith hing daarom al een schorsing of royement boven het hoofd.

In een verklaring zegt de acteur dat hij "alle verdere consequenties zal aanvaarden die de raad van bestuur passend acht. Mijn handelen was schokkend, pijnlijk en onvergeeflijk."

Hij vindt dat hij het vertrouwen van de Academy heeft geschonden. "Ik heb andere genomineerden en winnaars de kans ontnomen om hun buitengewone werk te vieren. Mijn hart is gebroken."

'Aandacht weer naar anderen'

Smith zegt dat de aandacht weer moet uitgaan naar "degenen die dat verdienen voor de prestaties die ze hebben geleverd". Ook vindt hij dat de Academy zich weer moet bezighouden met "het ongelooflijke werk dat ze doen om creativiteit en kunstenaarschap in film te ondersteunen".

Hij eindigt zijn verklaring met "verandering kost tijd en ik ben toegewijd om het werk te doen om ervoor te zorgen dat ik nooit meer toesta dat geweld de rede inhaalt."

Maandag bood de acteur al zijn excuses aan Rock aan op zijn Instagram-pagina. "Ik wil graag publiekelijk mijn verontschuldigingen aanbieden aan jou, Chris. Ik gedroeg me ongepast en ik zat verkeerd. Ik schaam me", schreef hij toen.

Niet meer meestemmen

Lid worden van de Academy kan alleen op uitnodiging en is in principe levenslang. Leden mogen mee bepalen wie een Oscar wint. Nu Smith zijn lidmaatschap heeft opgezegd, mag hij niet meer meestemmen.

The Washington Post zegt dat het besluit om terug te treden normaal gesproken geen gevolgen heeft voor de Oscar die hij afgelopen week zelf won voor de beste mannelijke hoofdrol in King Richard, het verhaal over de vader van de tenniszussen Williams. Tenzij de Academy besluit om hem die af te pakken. Ook kan Smith in de toekomst gewoon voor een Oscar genomineerd worden.

De beelden van de grap van Rock en de klap die hij van Smith kreeg gingen de hele wereld over: