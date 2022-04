Wat als Rusland de gaskraan toch sluit?

Mocht het zover komen dat de Russische gaskraan toch dichtgaat, dan ontkom je niet aan afsluitingen. Pas volgende winter zal de situatie dan nijpend worden, zegt Bart Jan Hoevers, directeur Gasunie Transport Service in Nieuwsuur.

Op dit moment is 25 tot 30 procent van het aardgas in Europa afkomstig uit Rusland. Komende zomer en herfst merken we volgens Hoevers sowieso weinig, ook als we het toch ineens zonder Russisch gas moeten doen.

"We zijn volop bezig om ons maximaal voor te bereiden op de volgende winter. Dat betekent dat we schepen met vloeibaar gas naar Nederland halen. Daar passen we de infrastructuur op aan. We vullen gasopslagen maximaal. We bereiden besparingen voor. Maar uiteindelijk is ons beeld dat je er met die maatregelen niet zal zijn zonder Russisch gas."

Dreigementen

Voor huishoudens, scholen, ziekenhuizen, warmtenetwerken in steden en andere zogenoemde 'beschermde afnemers' is in Europa geregeld dat er wel geleverd moet worden. Dat betekent volgens Hoevers dat industriepartijen het zonder zullen moeten doen bij een eventuele crisissituatie. De chemische industrie, raffinaderijen en andere grote bedrijven worden dan afgesloten van het gas.

De grootste vijftig bedrijven weten dat zij op die lijst staan, zegt Hoevers. Het ministerie van Economische Zaken gaat uiteindelijk over de afsluiting. "Daarbij krijgen bedrijven een oproep om hun gebruik tot een minimum terug te schroeven. Het is niet zo dat we een gaskraan dichtdraaien. Zoiets gebeurt aangekondigd en gecontroleerd."

De dreigementen van Poetin worden volgens Hoevers heel serieus genomen. "Op dit moment zien we dat het Russische gas op een zelfde niveau is als vorig jaar, dus onder contracten wordt nog steeds geleverd. Je ziet de situatie van de oorlog nu niet terug."

Realistisch

Voor de winter kunnen we de aanvoer van alternatieve bronnen verdubbelen, verwacht Hoevers. "Maar we moeten ook realistisch zijn: Dat het zeker twee tot drie jaar duurt om de afhankelijkheid van Russisch gas in Noord-West Europa te beëindigen. Tot die tijd blijft de gasprijs waarschijnlijk verschillende kanten op gaan, afhankelijk van de signalen in het geopolitieke spel."