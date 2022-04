Vrouwen FC Twente winnen ruim (0-5) en komen steviger aan kop

De wedstrijd van de vrouwen van FC Twente bij Excelsior duurde eigenlijk maar 24 minuten. Binnen een half uur stond het al 0-4. Vlak voor tijd viel ook nog een vijfde treffer. De koploper uit Enschede heeft zo zijn plek bovenaan de ranglijst in de eredivisie voor vrouwen verstevigd.

Om te zeggen dat Twente in vorm is, is een understatement. De ploeg van trainer Robert de Pauw heeft de laatste acht wedstrijden in de competitie gewonnen. Ook vanavond liep het gesmeerd - met goals van Fenna Kalma en Kayleigh van Doorn - al kreeg het flink wat hulp van de thuisploeg. Beide centrale verdedigers van Excelsior, Rachel Kleine en Beau Rijks, scoorden in eigen doel.

Twente-aanvoerder Renate Jansen maakte vijf minuten voor het laatste fluitsignaal nog de 0-5.

De voorsprong van Twente op nummer twee Ajax - dat twee wedstrijden op rij gelijk speelde - bedraagt nu drie punten.