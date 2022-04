Ihattaren debuteert voor Jong Ajax na een heel jaar zonder wedstrijd

Mohamed Ihattaren heeft voor het eerst in bijna een jaar tijd weer een officiele voetbalwedstrijd gespeeld. De 20-jarige middenvelder maakte in de Keuken Kampioen Divisie zijn debuut voor Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen NAC Breda.

De laatste wedstrijd die Ihattaren speelde was op 24 april 2021 in de eredivisie namens PSV tegen FC Groningen. Hij viel toen vlak voor tijd in voor Mario Götze. Daarna raakte hij helemaal uit beeld in Eindhoven en vertrok hij naar Italië.

Ihattaren staat onder contract bij het Italiaanse Juventus. Ajax huurt hem, nadat Ihattaren tijdens een uitleenperiode bij Sampdoria ook geen voeten aan de grond had gekregen.

(later meer)