Ihattaren debuteert in Jong Ajax na jaar zonder wedstrijd: 'Goed bezig, ook qua kilo's'

Mohamed Ihattaren heeft voor het eerst in bijna een jaar tijd weer een officiële voetbalwedstrijd gespeeld. De 20-jarige gevallen belofte maakte in de Keuken Kampioen Divisie zijn debuut voor Jong Ajax in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-0).

Wat opviel was zijn gretigheid, dat hij uitgefloten werd door de fans van NAC Breda en dat hij nog steeds niet helemaal afgetraind lijkt. Desondanks deed Ihattaren leuk mee en kreeg hij zelfs wat kansen waaronder een grote in blessuretijd, maar aan de uitslag kon hij niets veranderen.

De laatste wedstrijd die Ihattaren speelde was op 24 april 2021 in de eredivisie namens PSV tegen FC Groningen. Hij viel toen vlak voor tijd in voor Mario Götze. Daarna raakte hij helemaal uit beeld in Eindhoven, waar hij kind van de club was, en later ook in Italië, waar hij zijn toevlucht zocht.

Coach Heitinga: 'Reclame voor zichzelf'

Jong Ajax-coach John Heitinga was na afloop tevreden over het debuut van Ihattaren: "Je ziet hoe hard jongens werken, maar met zo'n kans vlak voor tijd kan die jongen reclame maken voor zichzelf. Maar ik denk dat het voor Mo na een jaar niet gespeeld te hebben mooi is dat hij hier staat. Binnen de lijnen."