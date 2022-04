Spaans supertalent Alcaraz krijgt kans op eerste masterstitel in finale tegen Ruud

Alcaraz is na Rafael Nadal in 2005 de jongste finalist op het hardcourt in Miami en kan de jongste winnaar worden. De pas 18-jarige Spanjaard, die twee titels veroverde en 22 van zijn laatste 24 partijen won, sleepte de eerste set binnen dankzij een serie van vier punten bij een 5-3 achterstand in de tiebreak.

In de tiebreak van de tweede set nam Alcaraz vroeg de leiding na fouten van Hurkacz en maakte het gedecideerd af. De Poolse titelverdediger sloeg in totaal 37 missers.