Ruud bereikt in Miami eerste mastersfinale ten koste van sensatie Cerúndolo

Casper Ruud heeft voor het eerst de finale van een masterstoernooi bereikt. De Noorse nummer acht van de wereld won in Miami met 6-4, 6-1 van de 23-jarige Argentijnse verrassing Francisco Cerúndolo.

Cerúndolo, de nummer 103 van de wereld, versloeg Tallon Griekspoor in de eerste ronde (zijn eerste hardcourtzege) en zag daarna Reilly Opelka en Jannik Sinner opgeven. Vorige maand boog hij in Buenos Aires, in zijn eerste finale, voor Diego Schwartzman.

Tegen Ruud, die zeven titels veroverde en driemaal eerder tot de laatste vier op masterniveau reikte, gaf Cerúndolo de openingsset weg met onder meer een dubbele fout bij een 4-5 achterstand, waardoor het 0-40 werd. In de tweede set drukte Ruud na twee moeizame games - waarin hij vier breekkansen wegwerkte - overtuigend door.

Alcaraz versus Hurkacz

De andere halve finale gaat (in de Nederlandse nacht) tussen het Spaanse talent Carlos Alcaraz en de Pool Hubert Hurkacz. De vrouwenfinale gaat zaterdag tussen de Japanse Naomi Osaka en de Poolse Iga Swiatek.

In de kwartfinale versloeg Casper Ruud de Duitser Alexander Zverev. Opvallend, maar nog opvallender was onderstaand moment waar hij een bal hoog uit de lucht precies in zijn zak laat landen.