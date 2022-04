Jumbo-Visma-kopman Van Aert mist Ronde van Vlaanderen door positieve coronatest

🇧🇪 #RVV22 Wout van Aert has to forfeit for the Ronde. pic.twitter.com/krw9FXi8xU

Wat het betekent voor Van Aerts deelname aan de Amstel Gold Race volgende week zondag is nog niet duidelijk. "Mijn focus ligt nu op verder herstellen. En ik wil eerst volledig hersteld zijn voor ik aan de toekomst kan denken." De Belg won vorig jaar de voorjaarsklassieker in Limburg.

Israel-Premier Tech meldt zich af

Eerder op vrijdag meldde de complete wielerploeg Israel-Premier Tech zich al af voor de Ronde. De ploeg van de Belg Sep Vanmarcke heeft nog maar twee fitte renners over.

"Ik kan een lange lijst van renners opnoemen die ofwel geblesseerd zijn na een val ofwel ziek in bed liggen. Voor de Ronde had ik nog slechts twee fitte renners over. Starten is niet aan de orde. Ik hoop dat we in Parijs-Roubaix terug op volle sterkte zijn", aldus sportdirecteur Dirk Demol.