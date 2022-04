Van Gaal ziet in Senegal sterkste WK-tegenstander: 'Mané fantastische speler'

Qatar en Ecuador zijn voor Van Gaal onbekende landen. "Ik ken de landen niet, dus ik kan er eigenlijk niets over zeggen. We hebben hele goede scouts, die gaan dat allemaal bekijken", legt hij uit. "Die moeten de tegenstanders gaan analyseren en tot nu toe hebben ze fantastisch werk afgeleverd, want we hebben nog niet verloren."

In vergelijking met het WK van 2014, toen Van Gaal eveneens bondscoach van het Nederlands elftal was, vindt hij deze loting beter. "Toen moesten we tegen wereldkampioen Spanje, Chili, wat een topland in Zuid-Amerika is, en Australië, wat een vechtersbazenelftal had. En daar hadden we het nog het moeilijkst mee. Dus je kan er van tevoren niks over zeggen."

Voor onderschatting is Van Gaal niet bang. "Deze groep is zeer volwassen en verantwoordelijk. Ik denk dat ze ook tegen dit soort landen, Qatar met name, zich goed voorbereiden."

Wel kleven er volgens Van Gaal nadelen aan groep A. Nederland speelt zijn eerste wedstrijd namelijk al op maandag 21 november, de eerste speeldag van het WK. "Het is geen voordeel om zo snel te spelen. We hebben geen tijd voor voorbereiding dan."

Niet bang voor ontvangst

Van Gaal liet zich vorige week nog kritisch uit over het WK in Qatar, maar maakt zich geen zorgen over hoe hij ontvangen zal worden. "Ik vind het belachelijk dat het WK daar is", zei de Nederlandse bondscoach vorige week. "Dat we in een land spelen om 'het voetbal daar te ontwikkelen', zoals de FIFA dan zegt, dat is al bullshit. Het gaat gewoon om geld en om commerciële belangen bij de FIFA."

"Ik heb niks gezegd over Qatar, ik heb iets gezegd over de FIFA", verklaart Van Gaal nu. "Ik kan er niks aan doen dat dat niet zo goed gevallen is."