Giro winnen? Dumoulins wangen kleuren roze bij de gedachte, maar achterstand is groot

De wangen van Tom Dumoulin kleuren roze als hij beseft hoe hij ervoor staat: hij is weer fit. In topconditie verschijnen aan de start van de Ronde van Italië op 6 mei acht de Jumbo-Visma-renner realistisch. Maar eerst nog de Volta Limburg Classic en de Amstel Gold Race. "Twee thuiskoersen, dat wordt genieten." Dat was afgelopen weken niet aan de orde. Het voorjaar van Dumoulin hapert. Hij kreeg een hardnekkige griep te pakken, miste een trainingskamp in Spanje, kon niet starten in Strade Bianche door een coronabesmetting en stapte vorige week af in de Ronde van Catalonië. De Limburger voelde zich niet goed, meldde zijn ploeg. Naweeën positieve test "Dat waren de naweeën van de coronabesmetting", vertelt Dumoulin. De ritten in Catalonië wilde hij gebruiken om "toch een etappekoers in de benen te krijgen dit voorjaar", ondanks dat het nog niet super ging in de training. Maar alles uit het lijf persen, bleek iets te veel van het goede zo kort na een coronabesmetting. Zijn fysieke conditie verslechterde en hij moest afstappen.

Een dag voordat Dumoulin afstapte, zakte de Italiaan Sonny Colbrelli in elkaar in Catalonië na de sprint van de eerste etappe. De Bahrein-renner moest worden gereanimeerd. Speelde dat mee in Dumoulins besluit af te stappen? "Misschien dat het ergens onbewust in het achterhoofd zit. Maar ik heb me laten checken voordat ik naar Catalonië ging. Heb een ECG laten maken en een bloedcheck, en dat was allemaal prima." Nee, bang is Dumoulin er niet van geworden. "Het was absoluut niet de reden van uitstappen." Toch: "Het is wel shockerend duidelijk geworden met Colbrelli, dat het gevaarlijk is te kort na een heftige besmetting diep te moeten gaan." Twee thuiskoersen Inmiddels staat Dumoulins blik weer richting de koers. Twee ritten dicht bij huis. Zaterdag rijdt hij de Volta Limburg Classic - "iets lager niveau, hoop ik leuk mee te kunnen doen" - en volgende week zondag de Amstel Gold Race. "Het is redelijk onrealistisch om te denken dat ik het peloton aan bonken ga rijden in beide koersen", lacht Dumoulin. Maar hij hoopt op een verrassing. "Topvorm heb ik nog niet, kan ook nog niet na de weken die ik heb gehad."

