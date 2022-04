Zeer gunstige WK-loting Oranje met Qatar, Senegal en Ecuador als tegenstanders

Als Nederland de groepsfase overleeft, treft het in de achtste finales een land uit poule B. Daarin zitten Engeland, Amerika en Iran. Het vierde land in die poule wordt Schotland, Oekraïne of Wales. Die play-offs moeten nog gespeeld worden.

Oranje kreeg de vierde plaats in de poule A toegewezen, waardoor het niet de openingswedstrijd van het WK speelt. De eerste wedstrijd van Nederland is wel op de openingsdag, op 21 november tegen Senegal. Op 25 november speelt Oranje tegen Ecuador en op 29 november tegen Qatar.

Bondscoach Louis van Gaal voorspelde het al: "Het zal Qatar wel worden, want ik heb het geluk aan m'n kont hangen." En zo geschiedde. Het Nederlands elftal is bij de loting van het WK 2022 aan het zwakke gastland Qatar gekoppeld, maar ook aan Senegal en Ecuador.

The #FIFAWorldCup groups are set 🤩 We can't wait! 🏆 #FinalDraw pic.twitter.com/uaDfdIvbaZ

Voor Qatar is het de eerste deelname aan een wereldkampioenschap voetbal. Het gastland van het WK staat op de 51ste plaats van de FIFA-ranglijst.

Senegal deed al twee keer eerder mee. In 2002 overleefde het de eerste ronde. De Senegalezen werden tweede in een groep met Denemarken, Uruguay en Frankrijk. In de achtste finales werd Zweden uitgeschakeld, maar in de kwartfinales eindigde het WK voor Senegal na een nederlaag tegen Turkije. Vier jaar geleden werd het Afrikaanse land in de groepsfase uitgeschakeld.

Voor Ecuador is het de vierde WK-deelname. Het Zuid-Amerikaanse land werd bij de laatste deelname in 2014 in de groepsfase uitgeschakeld. Ecuador eindigde in een groep met Frankrijk, Zwitserland en Honduras als derde. In 2006 werden de achtste finales bereikt.