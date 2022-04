Rutte: we zullen iets verarmen, 'volledig compenseren gaat niet'

Alle Nederlanders zullen dit jaar "iets" armer worden. Het kabinet kan de gevolgen van de snelle prijsstijgingen niet voor iedereen verzachten. Met deze waarschuwing komt premier Rutte, die reageert op de inflatie van bijna 12 procent. "De eerlijkste boodschap aan Nederland is dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen."

Sinds 1975, in de tijd van de oliecrisis, is de inflatie nog nooit zo hoog geweest. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen nog sneller gestegen en die zijn voor een groot deel de boosdoener van de hoge inflatie. De premier spreekt dan ook over "zeer zorgwekkende cijfers". We gaan de effecten allemaal dit jaar echt collectief voelen. Het zal collectief leiden tot enige verarming."

Accijns

Rutte zegt dat het kabinet van alles doet om de koopkracht van vooral de laagste en middeninkomens te vergroten. Lagere inkomens krijgen via de gemeenten 800 euro vanwege de stijgende energierekening, de accijns op brandstof is met ingang van vandaag omlaaggegaan en op 1 juli gaat de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 9 procent.

De premier spreekt over "heel grote maatregelen", maar tempert mogelijke verwachtingen dat het kabinet nog meer geld hiervoor beschikbaar stelt. "We gaan dit als overheid niet allemaal compenseren. Dat gaat niet."

Wensen

Over twee weken gaat het kabinet met de coalitiepartijen kijken naar de aanpassing van de huidige begroting. Dat wordt een ingewikkelde puzzel, want er zijn ook wensen om meer geld aan Defensie uit te geven en om de AOW toch volledig te koppelen aan het minimumloon.

Het kabinet wilde de AOW eigenlijk niet laten meegroeien met de voorgenomen extra verhoging van het minimumloon omdat dat oplopend 2,4 tot 2,9 miljard euro per jaar zou kosten. Maar de Eerste Kamer en allerlei partijen in de Tweede Kamer zijn daartegen.