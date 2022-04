EU waarschuwt China voor economische of militaire hulp aan Rusland

China liet zich op zijn beurt tijdens de top kritisch uit over de sancties die westerse landen aan Rusland hebben opgelegd. China wil de Russische inval niet veroordelen, en zegt nog steeds geen kant te willen kiezen. Wel zijn de EU en China het erover eens dat de oorlog een gevaar is voor de wereldwijde veiligheid en economie, zei Michel na afloop.

Rusland heeft China om hulp gevraagd nu de oorlog minder succesvol loopt dan het van tevoren had ingeschat. Maar ingaan op dat verzoek zou niet in het belang zijn van China, zeiden de EU-leiders na afloop van het overleg. Vanwege de vele handel tussen Europa en China zou steun dat land economisch hard kunnen raken, zei Von der Leyen. Het lijkt er niet op dat China toezeggingen heeft gedaan.

De voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Raad Michel en EU-buitenlandchef Borrell spraken zo'n drie uur digitaal met de Chinese premier Li en president Xi. De oorlog in Oekraïne was het belangrijkste punt op de agenda.

De Europese Unie heeft China tijdens een topoverleg gewaarschuwd dat inmenging in de oorlog in Oekraïne de Chinezen economisch duur kan komen te staan. Met inmenging doelt de EU op militaire steun aan Rusland of het helpen omzeilen van de westerse economische sancties.

EU-correspondent Kysia Hekster:

"De EU maakte op de persconferentie duidelijk dat ze tegen de Chinezen hebben gezegd: let eens op hoe massaal bedrijven uit Rusland vertrokken zijn omdat ze bang zijn voor reputatieschade. Daarmee zeiden ze tussen de regels door tegen de Chinezen dat dat hun ook zou kunnen gebeuren.

Ook wezen ze China erop dat de handelsrelatie tussen de EU en China vele malen groter is dan die tussen Rusland en China. Ze hopen dus dat de Chinezen kiezen voor de sterkste economische partner, en dus niet voor Moskou."

De verhoudingen tussen de EU en China waren al niet goed. De enige winst van deze top is volgens de EU dat het belangrijk is dat op het allerhoogste niveau gesproken is op dit belangrijke moment in de geschiedenis en dat ze dit hebben aangegrepen om te vertellen hoe ze naar de oorlog kijken, ook al liggen hun standpunten ver uit elkaar."