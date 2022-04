Glennis Grace zegt sorry voor supermarktruzie

De Amsterdamse zangeres Glennis Grace biedt in een video op Instagram haar excuses aan voor een geweldsincident bij een supermarkt in Amsterdam. Ze kwam in februari "verhaal halen" bij de medewerkers nadat haar zoon van 15 in de winkel zou zijn aangevallen. Dat mondde uit in een vechtpartij waarbij supermarktpersoneel gewond raakte.

De zangeres begint haar bericht met een "oprechte excuses" aan iedereen die betrokken was bij de ruzie. "De medewerkers van Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen: het spijt me." Volgens de artiest zijn de zaken wel "uit hun verband getrokken". Ze zegt niet wat ze daarmee bedoelt.

Glennis Grace stelt dat ze tot tien had moeten tellen, maar ze handelde naar eigen zeggen "vanuit haar moederinstinct". "Ik had beter moeten weten en neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in de situatie."