Utrechter die nepbom achterliet op station vrijgesproken

De man die vorig jaar werd opgepakt nadat hij een nepbom had achtergelaten op station Utrecht Lunetten is vandaag vrijgesproken voor het achterlaten van het knutselwerk. Volgens de rechter had de man niet de intentie om anderen te laten geloven dat het ding daadwerkelijk zou ontploffen.

De 42-jarige Utrechter verklaarde dat de nepbom een surprise voor een vriend was, die hij in alle haast op het perron had laten staan, schrijft RTV Utrecht. De rechter gelooft de man.

Eind augustus vorig jaar werd het verdachte pakketje gevonden op het station. Doordat ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd ingeschakeld voor onderzoek, lag het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch uren plat.

Kliniek

In de periode dat de nepbom werd achtergelaten verbleef de man in een instelling voor mensen met psychiatrische- en verslavingsproblemen. Twee jaar geleden, een jaar voor hij de nepbom achterliet, was hij daar betrokken bij een incident waarvoor de rechtbank hem nu een voorwaardelijke celstraf heeft opgelegd wegens vrijheidsberoving, drugsbezit en het vernielen van een hek.