Schmidt over opvolger: 'Keuze Van Nistelrooij slimme zet van PSV'

De opvolger van PSV-trainer Roger Schmidt is al bekend - Ruud van Nistelrooij - maar over zijn eigen toekomst en de vermeende interesse van het Portugese Benfica wil de Duitser niets zeggen. Schmidt vertrekt na dit seizoen bij PSV, en volgens Duitse en Portugese media hebben Benfica en Schmidt al een aantal keer met elkaar gesproken over een samenwerking vanaf volgend seizoen. Schmidt zegt dat hij zich op dit moment volledig wil focussen op de laatste weken van het seizoen, waarin PSV nog om drie prijzen strijdt. "Het is nu een bijzondere tijd bij PSV, waarin we nog altijd in de race zijn voor drie prijzen, dus er is geen ruimte om over andere zaken te spreken."

Schmidt houdt kaken op elkaar over Benfica en is te spreken over aanstelling Van Nistelrooij - NOS

PSV zit in de bekerfinale, op 17 april tegen Ajax. Ook zijn de Eindhovenaren nog actief in Europa, in de kwartfinales van de Conference League wacht Leicester City. En dan is er de titelstrijd in de eredivisie met Ajax. Schmidt staat achter keuze voor Van Nistelrooij Schmidt wilde wel iets kwijt over zijn opvolger van komend seizoen: Van Nistelrooij. Deze week werden de hardnekkige geruchten bevestigd dat Van Nistelrooij na dit seizoen overstapt van Jong PSV naar het eerste elftal. "Het is een hele slimme keuze van de club. Hij is iemand die zich met de club identificeert. Ruud verricht goed werk met Jong PSV", aldus Schmidt. "We hebben elkaar dit seizoen een aantal keer gesproken, maar mijn assistent André Ooijer onderhoudt het meeste contact wat betreft Jong PSV."

Ruud van Nistelrooij als trainer van Jong PSV - BSR Agency

Ook maakte PSV bekend dat de ervaren oud-PSV-trainer Fred Rutten de assistent wordt van Van Nistelrooij. PSV mist mogelijk basisspelers tegen Twente Voorlopig heeft Schmidt andere dingen aan zijn hoofd. Met nog zeven wedstrijden te gaan in de eredivisie staat PSV tweede op slechts twee punten van koploper Ajax. Zaterdag (18.45 uur) wacht de eerstvolgende wedstrijd, uit bij nummer vier FC Twente. Schmidt weet nog niet of hij in Enschede gebruik kan maken van basisspelers Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré, Jordan Teze en Érick Gutiérrez.

FC Twente-PSV bij de NOS De eredivisiewedstrijd FC Twente-PSV is zaterdag vanaf 16.45 uur te volgen bij de NOS via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, waar snel na afloop ook een samenvatting te zien zal zijn. De samenvattingen van alle eredivisieduels van zaterdag zijn om 22:25 uur te zien op NPO 1.